Из-за COVID-19 увеличился спрос на лекарство от ВИЧ, которое может быть опасным

На фоне ситуации с распространением коронавируса в 15 раз выросли продажи «калетры», применяемой для лечения ВИЧ.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное компанией AlphaRM и «Фармацевтическим вестником».

Отмечается, что лекарство, известное как «калетра», применялось для лечения больных с ВИЧ, однако в январе этого года Минздрав внес его также в список препаратов, рекомендуемых для лечения COVID-19, под международным непатентованным названием «лопинавир+ритонавир».

После этого спрос на «калетру» начал быстро расти. Так, в феврале аптеки реализовали 22 упаковки лекарства, а в феврале – уже 349. Продажи препарата за первые два месяца года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019-го почти в восемь раз, достигнув почти трех миллионов рублей, сообщают аналитики.

По словам исследователей, ситуацию усугубляет еще и то, что делать запасы «калетры» начали не только напуганные информацией о пандемии граждане, но и медики, а также ВИЧ-инфицированные, которые боятся остаться без лекарства.

Между тем эксперты отмечают, что при бесконтрольном применении препарат не принесет пользы и может быть даже опасен. В частности, он вызывает диарею и вредит печени. Кроме того, лекарство используется именно при лечении заболевания; данных о том, что оно помогает при профилактике COVID-19, нет.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ученые обнаружили препарат, который практически полностью избавляет организм от присутствия коронавируса.