Ученые обнаружили препарат, почти полностью убивающий коронавирус

Антипаразитный препарат ивермектин на 99% сокращает присутствие коронавируса в клетках организма. Это следует из проведенного учеными из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне исследование, напечатанного в издании Antiviral Research.

«Однократная обработка способна вызывать уменьшение вируса в 5000 раз за 48 часов в культуре клеток», — уверяют специалисты в заключении к работе. По их данным, за первые сутки после применения количество РНК COVID-19 в клетках уменьшается на 93%, а ещё через сутки — 99%.

Австралийские ученые полагают, что препарат почти полностью обезопасить человека от коронавируса, исключив возможность осложнений при болезни, а также её передачу.

Отмечается, что ивермектин одобрен ВОЗ. В научной работе его вводили в зараженные клетки через 2 часа после инфицирования коронавирусом.