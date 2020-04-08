Врач развеяла миф об эффективности лимона, чеснока и имбиря против коронавируса

Цены на «святую троицу», которая якобы помогает при коронавирусе — чеснок, имбирь и лимон, выросли в разы. Есть ли от них толк при COVID-19 и чем чревато злоупотребление ими в «лечебных» целях, мы поговорили с врачом-инфекционистом Еленой Волчковой, заведующей кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета.

– Со времен американского ученого Лайнуса Полинга, который выдвинул эту теорию, считается, что избыточное количество витамина С оказывает противовирусное и противовоспалительное воздействие, – объясняет популярность версии об эффективности «святой троицы» Елена Волчкова. – В дальнейшем эта теория не подтвердилась, но такие представления остаются жить, поэтому что в них хочется верить.

Что касается чеснока, всегда считалось, что его фитонциды обладают определенными свойствами, могут убивать вирусы. Но никаких научных доказательств этому нет, – продолжает Волчкова. – Имбирь считается сильным противовоспалительным и противомикробным средством, в странах Востока его до сих пор используют при кишечных инфекциях. Но никаких доказательств того, что он убивает вирусы, тем более коронавирус, также не существует.

Приятно думать, что сладкий чай с медом, лимоном и имбирем поможет справиться с опасной заразой. От него даже есть некоторая польза — большое количество жидкости очищает организм, выводит из него продукты распада, которые образуются при ОРВИ. Но панацеей быть он, увы, не может.

Если в умеренных количествах такой чай по крайней мере безопасен, то избыточное употребление в пищу лимона, имбиря и чеснока в чистом виде может вызвать последствия.

– От гастрита до панкреатита, – уточняет инфекционист. – А избыточное количество витамина С может повлиять на работу надпочечников, что плохо при инфекционных заболеваниях.