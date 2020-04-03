Ученые: база данных помогла Тайваню одолеть коронавирус

Централизованная база данных стала ключом к сдерживанию коронавирусной эпидемии на Тайване, как показало исследование.

Эксперты изучают успешный опыт Тайваня в сдерживании нового коронавирусного заболевания в стране. Для этого власти использовали обширную базу данных, с помощью которой они выявляли группы риска и отдельные случаи заболевания. Эта база данных смогла сдержать передачу коронавируса между жителями Тайваня и замедлить развитие эпидемии. Подобное наблюдалось на фоне масштабных вспышек болезни в Китае и других соседних азиатских государствах в середине февраля.

Как только Китай сообщил о заболевании 27 человек неизвестной науке коронавирусной пневмонией в городе Ухань, власти Тайваня немедленно создали специальную группу и начали проводить проверки всех пассажиров, прилетевших или только прилетающих из провинции Хубэй на Тайвань. Благодаря этим профилактическим мероприятиям уже 20 января был выявлен и изолирован первый пациент с коронавирусом на территории Тайваня. При этом власти разработали анализ, который выявляет инфекцию за 4 часа. С его помощью были изучено два штамма коронавируса еще в январе.

Кроме того, национальная база данных учитывала всех без исключения людей, которые путешествовали в Китай и могли теоретически заразиться. Всё это выявляло рискованных пациентов и позволяло властям очень быстро определять лиц, подлежащих наблюдению и изоляции. Также определялись и те, кого они могли потенциально заразить. Именно поэтому до сих пор на Тайване всего 348 зарегистрированных случаев COVID-19 и 5 умерших.