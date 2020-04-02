В Москве желающим повторно сдать кровь предоставят бесплатное такси

Сервис такси Gett будет бесплатно возить до станции переливания и обратно тех, кто уже сдавал кровь в НМИЦ гематологии.

Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на сообщение компании. В пресс-релизе отмечается, что из-за нехватки доноров в связи с пандемией COVID-19 жизнь сотен людей оказалась под угрозой.

Желающим сдать кровь и воспользоваться бесплатной услугой необходимо позвонить в регистратуру медцентра либо записаться через страницу НМИЦ в социальных сетях, чтобы получить промокод на поездку туда и обратно, а также инструкцию.

Отмечается, что COVID-19 не передается через кровь, поэтому процедура безопасна как для донора, так и для реципиента.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на донорское движение Российского медуниверситета (РНИМУ) им. Пирогова сообщил, что в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса число доноров в Москве резко снизилось. По словам медиков, в ближайшее время больницы начнут испытывать острый дефицит крови.