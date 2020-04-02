Подмосковье закупило 30 тысяч тестов для экспресс-диагностики коронавируса

Как выяснил Sobesednik.ru, контракт на «поставку средств для экспресс-диагностики COVID-19» заключило Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"».

По документу, подписанному 31 марта, ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» до конца года должна поставить областному Минздраву 30.000 комплектов непосредственно реагентов (по 1500 рублей за комплект) и 30 аппаратов и вспомогательного оборудования для диагностики по 900 тысяч рублей.

Общая сумма поставки составила 72 миллиона рублей. Контракт был заключен с единственным поставщиком на безальтернативной основе.