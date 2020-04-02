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Генпрокуратура на карантине закупилась средством от импотенции

Общество
13:16, 02 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин каждый день объявляет о всё новых ограничениях в связи с режимом всеобщей изоляции. Примеру столицы следуют регионы. Кульминацией жестких мер стало подписание закона Владимиром Путиным о праве правительства вводить режим ЧС. Кажется, до него осталось недолго...

Активными дни этой недели стали и для силовых ведомств, особенно в сфере госзакупок.

Росгвардия и 54 миллиона на тепловизоры

В первую очередь, в Росгвардии закупились тепловизорами. 54 миллиона ушло на малогабаритные аппараты «МТ-30», которые позволяют не только разглядеть силуэт в темноте, но и получить данные о температуре тела человека.

Не поскупились в ведомстве и на защитные средства. 8,9 миллионов ушли на бронежилеты «Калан», а 49,9 миллионов – на новые защитные шлемы «Тор» (они выглядят гораздо современнее, чем те, за которые росгвардейцев прозвали космонавтами).

Дальше – серьезнее. 31 марта обнародован тендер на закупку патронов калибра 7,62-мм, используемых при стрельбе из СВД (Снайперская винтовка Драгунова). На 77,7 миллионов Росгвардия закупит 2,7 миллиона таких патронов.

Ещё 9,5 миллионов уйдет на видеорегистраторы «Дозор 77», которые крепятся на форму военнослужащего.

Кроме того, после введения ограничений ведомство собралось приобрести за 3,8 миллиона санитарные полноприводные автомобили на шасси УАЗа. 5 «буханок» отправятся в Московскую область, Санкт-Петербург, Владикавказ, Ростов-на-Дону и Новосибирск, где находится главный центр тестирования на коронавирус.

МВД и 48 миллионов на наручники

Такую сумму готово потратить Министерство внутренних дел на средство ограничения подвижности (наручники) модель БОС ТУ 7399-031-31041642-97. Они понадобилось ведомству в количестве 47 тысяч.

Ещё миллион в ведомстве потратили на светосигнальные громкоговорящие устройства, которые будут использоваться на транспорте.

Генпрокуратура и 84 миллиона на лекарства

А вот в Генпрокуратуре решили, что главное оружие — это здоровье. 84 миллиона там потратили на лекарства для сотрудников.

Парацетамол и ибупрофен – в наличии. Один из самых дорогих препаратов в списке — алпростадил (около 7 тысяч рублей) для лечения эректильной дисфункции.

2 миллиона рублей на парацетамол потратили также в Министерстве обороны РФ.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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