Том Хэнкс с женой выписаны из больницы, Кристофер Хивью и Идрис Эльба заразились

Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон были переведены из-под стационарного наблюдения в больнице на карантин в арендованный дом, передает CNN.

Как ранее писал Sobesednik.ru, у пары был диагностирован коронавирус. Оба они проходили курс лечения в Австралийской больнице.

Кроме того, об обнаружении болезни в своем Instagram заявил норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший лидера одичалых Тормунда Великанью Смерть в «Игре престолов», а накануне стало известно о наличии болезни у британского актера Идриса Эльбы.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ