В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».

План по максимальной изоляции жителей столицы может бы приведен в действие в случае, если к пятнице, 20 марта число зараженных «критически вырастет», при этом, о каких именно цифрах идет речь, не уточняется.

Собянинский Ухань, или Как столичный мэр на "Бабенок" наезжает

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При этом работников предприятий, которые не задействованы в жизнеобеспечении города планируется перевести на работу из дома: сюда войдут сотрудники МФЦ, сервисов госуслуг и др.

Также, по данным издания, рассматривается возможность ограничения въезда в город, а также перемещения внутри него с использованием городского общественного транспорта, закрытие которого планируется лишь в самом крайнем случае.

Ранее СМИ также писали о возможности введения комендантского часа, патрулирования улиц Росгвардией и запрета на общественный транспорт.

Напомним, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о закрытии всех школ с 21 марта по 12 апреля. Также в столице запрещены все публичные мероприятия численностью более 50 человек.

На настоящий момент в России официально зафиксированы 93 случая заражения коронавирусом, в том числе и внутри страны. При этом соцсетях распространяется информация о том, что власти скрывают настоящее число заболевших, а президент Беларуси Александ Лукашенко накануне заявил, что Россия «полыхает» коронавирусом.