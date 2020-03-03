Зараза разлетелась по миру: коронавирус поразил почти все континенты

Власти Ирана поначалу, так же как и Минздрав Китая, не поверили в опасность вируса 2019-nCoV, а теперь борются со вспышкой национального масштаба.

Когда заболел коронавирусом зам. главы Минздрава Ирана Ирадж Харирчи, он полностью изолировал себя от окружающих, чтобы пресечь распространение заболевания. Однако за день до того, как он прошел тест на вирус, Харирчи с температурой и без медицинской маски выступал на пресс-конференции, посвященной борьбе с инфекцией.

Власти Ирана обвиняются в недостаточных мерах по блокированию распространения вируса, а также в сокрытии реальных данных о заболевании в стране. По данным на 28 февраля, в Иране коронавирусом заразились уже 388 человек, по меньшей мере 15 умерли.

Из Ирана зараза начала распространяться и в соседние страны: Ирак, Оман, Бахрейн, Пакистан.

Из Ирана в Азербайджан прибыл заразившийся вирусом россиянин. В этой стране ранее не были зафиксированы случаи заражения. Теперь специалисты ищут всех, с кем мог контактировать мужчина, чтобы предотвратить вспышку заболевания.

В Европе уже заразились 774 человека. Установлено 19 смертельных случаев.

Больше всего инфицированных в Италии – 650 человек. Из-за вспышки вируса карантин объявлен в десяти городах на севере страны.

Один итальянский врач занес вирус на испанский остров Тенерифе. Отель, где он остановился, пришлось закрыть на карантин. 800 гостей и 200 работников гостиницы теперь никуда не выпустят в течение 14 дней.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сделал заявление о значительном увеличении числа случаев заражения коронавирусом в стране: пока было зафиксировано 38 заболевших, из которых умерли двое – турист из Китая и гражданин Франции.

Из-за вспышки 2019-nCoV был отменен и Женевский автосалон.

О первых случаях заражения уже сообщили Австрия и Хорватия. Тем временем заболеваемость в Южной Корее и Японии также пошла в рост.

Цифра

83.389 человек были инфицированы коронавирусом во всем мире. Умерли уже 2858 человек.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №08-2020 под заголовком «Зараза разлетелась по миру».