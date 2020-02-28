Коронавирус попробуют лечить препаратом от вируса Эбола

Лекарство от вируса Эбола может стать основой для разработки препарата от китайского коронавируса.

Канадские ученые из Университета Альберты считают, что лекарственный препарат ремдезивир, созданный для борьбы с вирусом Эбола, может использоваться в лечении коронавируса. Ремдезивир эффективно сражается с теми коронавирусами, которые вызывают ближневосточный респираторный синдром (MERS) и атипичную пневмонию (SARS). Вот почему не приходится удивляться тому, что ученые решили испытать его в качестве инструмента сражения с новым коронавирусом под названием COVID-19, который начал распространяться из Китая в другие страны мира.

Исследователи подчеркивают: даже если установлена эффективность лекарства, оно всё равно представляет опасность для здоровья человека, если не понятно, как именно оно работает. Но наука знает, каким образом ремдезивир сражается с различными коронавирусами вроде MERS и SARS. Также установлено, что COVID-19 очень похож на атипичную пневмонию. Ученые сохраняют осторожный оптимизм по поводу того, как это лекарство может быть использовано для сражения с китайским коронавирусом.

На днях группа израильских исследователей заявила о том, что через несколько недель может завершить работу над вакциной, предназначенной для сражения с коронавирусом. Впрочем, научный мир полагает, что с учетом всех клинических испытаний на животных и человеке выход такой вакцины на рынок возможен не ранее чем через год.