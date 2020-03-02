Врачи обследуют контактировавших с прилетевшим из Италии с COVID-19 россиянином

Медики выявили коронавирус нового типа у вернувшегося более недели назад из отпуска в Италии гражданина России.

Как пишет «Интерфакс», проведенное эпидемиологическое расследование установило, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе. В настоящий момент он помещен в соответствующее отделение инфекционной больницы и изолирован.

Отмечается, что результаты лабораторного исследования на базе Роспотребнадзора подтверждены в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

Известно, что после того, как инфицированный вернулся в Россию 23 февраля, он находился в подмосковном частном доме. В медучреждение с признаками ОРВИ он обратился 27 февраля. Оттуда его направили в больницу.

Сообщается, что заболевание протекает у пациента в легкой клинической форме, врачи характеризуют его состояние как удовлетворительное.

Люди, вступавшие в контакт с зараженным после его прибытия из Италии, находятся под наблюдением в больнице и на дому, врачи проводят их лабораторное обследование.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что двое россиян, летевших в КНР одним рейсом с зараженным коронавирусом иностранным гражданином, на две недели останутся под карантином в одной из гостиниц Пекина.