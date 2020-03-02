Двое россиян, летевших с зараженным COVID-19, останутся под карантином в Пекине

Коронавирус нового типа обнаружили у пассажира, который летел из Ирана в Китай транзитом через «Шереметьево».

Как сообщается на сайте посольства РФ в Китае, иностранец прилетел в Пекин 29 февраля рейсом SU204 «Аэрофлота». Там у него выявили заболевание.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 20 пассажиров рейса SU204 «Аэрофлота», а также 15 членов экипажа оправлены на обследование в Пекине из-за того, что они могли заразиться коронавирусом у находившегося на борту иностранного гражданина с симптомами COVID-19.

Уточняется, что инфицированный направлялся в КНР транзитом через аэропорт «Шереметьево». «Все пассажиры, следовавшие одним рейсом с упомянутым больным коронавирусом, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра», – указывается в пресс-релизе российской дипмиссии. Отмечается, что ни у одного из 20 россиян, летевших вместе с зараженным, коронавирус не выявлен. Двое граждан РФ, которые находились «в непосредственной близости от больного», будут отправлены на двухнедельный карантин. Остальные смогут покинуть отель в течение дня.

Между тем, как пишет IRNA, в Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности Сейед Мохаммад. В стране коронавирусом заразились вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария. По официальным данным, в Иране болеют коронавирусом около 400 человек, скончались по меньшей мере 50.

Число зараженных коронавирусом во всем мире, по данным SCMP, превысило 89 тысяч человек, умерло более трех тысяч.