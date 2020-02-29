В Пекине на обследование отправлены 35 человек, прилетевших в Китай из России

На борту самолета «Аэрофлота», прилетевшего из Москвы в Пекин, был выявлен пассажир с подозрением на COVID-2019.

Как сообщается на сайте посольства России в Китае, пассажиры и экипаж рейса SU204 были доставлены в специальное учреждение из международного аэропорта «Шоуду». Им всем предстоит пройти медицинское обследование.

Всего на борту воздушного судна находились 20 пассажиров и 15 членов экипажа. На данный момент ни у кого из них симптомов заболевания не выявлено.

Посольство находится в контакте с компетентными органами КНР и поддерживает связь с россиянами, говорится в сообщении диппредставительства.

Уточняется, что пассажир с подозрением на коронавирус является гражданином иностранного государства, он следовал из Ирана в Пекин транзитом через московский аэропорт Шереметьево.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве госпитализированы пять человек, которые контактировали с зараженным коронавирусом гражданином Ирана, летевшим из Тегерана в Шанхай с пересадкой в Шереметьево.