В Армении зафиксирован первый случай коронавируса у местного жителя

Премьер-министр Армении сообщил о первом зафиксированном случае заражения коронавирусом в стране, передает «Интерфакс».

Политик уточнил, что пациентом, у которого подтвердился диагноз, оказался местный житель, недавно вернувшийся из путешествия в Иран. 28 февраля 29-летний мужчина вместе с супругой вернулись из страны, где зафиксирована вспышка нового типа вируса.

Ранее эксперт по региональным и межэтническим конфликтам Армении Наири Охикян заявил, что Турция скрывает сотни случаев заражения коронавирусом на своей местности. По его словам, только в Стамбуле госпитализированы 182 человека. Два человека при этом уже погибли от вызванной инфекцией пневмонии, пишет RusArmInfo.