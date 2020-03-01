Мурашко призвал изменить отношение специалистов к общению с пациентами

Глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии здравоохранительного блока конкурса «Лидеры России 2020» призвал специалистов отказаться от модели «лабораторной медицины», когда общение с пациентом сводится к инструментальному взаимодействию. Об этом пишет «Медвестник».

Руководитель ведомства призвал уделять больше внимание этическим вопросам в здравоохранении, когда речь идет о работе с гражданами. «Может быть, мы должны поменять свой взгляд на то, как общаться с пациентом? На то, какие технологии и методы работы мы должны применять?» — обратился Мурашко к участникам конкурсной программы.

Специализация «Здравоохранение» в этом году введена в программу конкурса «Лидеры России» впервые. В первом этапе будет объявлены 30 победителей. Десять из них выйдут в суперфинал, который состоится в конце марта в Сочи.