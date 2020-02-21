На Урале принудительно госпитализировали двоих прилетевших из Китая детей

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус суд вынес решение о принудительной госпитализации двухлетней девочки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

Отмечается, что в городе это уже второй по счету ребенок, направленный в больницу на карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

Ранее суд удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации четырехлетней девочки из той же семьи.

Сообщается, что семейство вернулось из города Санья на Хайнане 2 февраля. Через 11 дней стало известно, что у одной из девочек признаки ОРВИ. Родителям было выдано постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и обязательном медицинском осмотре до 14 февраля, однако мать отказалась от взятия анализов у дочери, а также подписала отказ от госпитализации. Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском о принуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий.