Кудрин назвал проблему ВИЧ более актуальной для России чем коронавирус

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в своем микроблоге, что ведомство проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года.

Это решение политик принял после просмотра фильма Юрия Дудя о положении России на карте распространения вируса иммунодефицита. Кудрин отметил, что ВИЧ для страны гораздо более насущная проблема, нежели коронавирус, вокруг которого сейчас распространяется социальная паника.

«В 2018 году от СПИДа умерло 37 тысяч человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом», — написал глава Счетной палаты в Twitter.

Фильм Юрия Дудя был опубликован на YouTube 11 февраля. На момент публикации данной новости его посмотрели 11 миллионов человек. Ранее TJournal писал, что после выхода фильма количество запросов о покупке теста на ВИЧ в Google выросло на 5500%, а число сдающих тесты в лабораториях увеличилось вдвое.