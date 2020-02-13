Токио сообщил о первой жертве "уханьского" коронавируса в Японии

Минздрав Японии выясняет обстоятельства заражения первой погибшей от коронавируса местной жительницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Сообщается, что жертвой заболевания стала 80-летняя жительница префектуры Канагава, которую доставили в больницу несколько дней назад. Заражение коронавирусом было диагностировано у женщины уже после ее смерти.

«Хотел бы выразить глубочайшие соболезнования ее семье», – сказал Като.

В настоящее время выясняется, когда и при каких обстоятельствах покойная могла заразиться.

Глава Минздрава Японии подчеркнул, что пожилые люди более подвержены заражению, и призвал их сразу же обращаться к врачам при малейших подозрениях на инфекцию.

Число зараженных коронавирусом нового типа в Японии в данный момент составляет 250 человек. Большая часть из них – пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама.

По последним данным, число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Китае превысило 1,3 тысячи человек, выздоровели около 6 тысяч. Число инфицированных составляет 59,8 тысячи.