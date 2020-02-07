В Петербурге институт Минздрава за 5 тысяч рублей проверяет на коронавирус

НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ в Петербурге начал оказывать платную услугу по проверке на коронавирус, говорится в публикации организации в соцсети «ВКонтакте».

«Выявление РНК короновируса nCoV-2019 методом ОТ-ПЦР с последующим подтверждением секвенированием» по расценкам клиники обойдется жителям в 5 000 рублей. Это в два раза дороже, чем «выявление вирусов ОРВИ мазках из носоглотки и др. (7 вирусов)».

Также можно вызвать на дом медсестру для «забора биологического материала», что обойдется ещё в 1 500 рублей.

Результаты, как обещают в НИИ, будут готовы на следующий день после взятия образцов.

«Некоторые люди, вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с иностранцами, хотят проверить себя на коронавирус, опасаясь заболевания. Если человек боится, то можно снять страх, сдав анализы. Есть спрос на эту услугу, появилось предложение», — пояснили представители исследовательского института «Интерфаксу».

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что, по данным ФАС, производители, оптовые поставщики и аптеки повсеместно стали повышать цены на защитные маски.