Число заразившихся новым видом пневмонии в Китае достигло 62 человек

Еще у 17 человек в Китае диагностирована пневмония, вызванная новой формой коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Медицинское управление города Ухань.

На сегодняшний день доподлинно известно о 62 случаях заражения в Китае. Ранее СМИ сообщали, что реальное число пациентов с этим диагнозом многократно превышает официальные данные. В Центре глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона эксперты полагают, что число заболевших приближено к 1,7 тысяч человек.

Предполагается, что вирус не передается от человека к человеку. Пока источником заболевания принято считать морепродукты. Уже зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом в Японии и Тайланде.

Кроме того, ранее Sobesednik.ru писал, что жертвами новой болезни стали уже двое жителей Уханя.