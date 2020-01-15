Защитный белок организма может стать причиной возникновения опухолей

Естественный защитный механизм тела обеспечивает рост опухолей в условиях воспалений.

Один из естественных белков, которые защищают наш организм от паразитических инфекций, может способствовать росту опухолей у людей с хроническими воспалительными процессами на коже. Таковы результаты исследования ученых из имперского колледжа Лондона, которые могут быть использованы для более глубокого понимания механизмов развития рака кожи.

Авторы исследования утверждают, что антитела IgE, которые чаще всего встречаются при аллергических реакциях, присутствуют на здоровой коже и защищают ее от вредных субстанций окружающей среды или паразитических инфекций. Однако, как показало опубликованное журналом eLife исследование, хронические воспаления, вызванные неоднократным воздействием раздражающих кожу химических веществ, могут превратить этот полезный белок во вредный. Исследователи подчеркивают, что хронические воспаления связаны со многими типами опухолей, они могут провоцировать их за счёт роста и сохранения жизнеспособности клеток, имеющих вызывающие рак мутации.

Какие именно шаги осуществляются в ходе этого процесса, равно как и роль IgE, прежде не было установлено. И вот теперь ученые проследили за биологическими процессами, которые развиваются после нанесения вызывающих воспаления субстанций на кожу. Оказалось, что производство IgE при этом возрастает и иммунные клетки базофилы притягиваются к коже. Затем иммунные клетки активируются и стимулируют клетки кожи к росту и распространению. Если данный процесс сохраняется в долгосрочной перспективе, он может спровоцировать возникновение опухолей.