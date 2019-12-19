Отказ в закупке назарегистрированных лекарств признали нарушением права на жизнь

Верховный суд признал отказ в закупке незарегистрированного лекарства за счет бюджета нарушением права на жизнь и охрану здоровья, сообщает АПИ.

В высшей судебной инстанции РФ рассмотрели иск Ольги Нижельской против департамента здравоохранения Воронежской области. Врачебный консилиум НИИ имени Пирогова выдал заключение, согласно которому сын Нижельской, имеющий диагноз эпилепсия, должен принимать иностранный препарат, не зарегистрированный в РФ.

Региональные чиновники от здравоохранения в ответ на запрос от детской больницы заявили, что в их обязанности входит лишь обеспечение пациентов препаратами из российского реестра. Оспорить это заявление не удалось ни в районном суде, ни в апелляционной инстанции.

Верховный суд же уточнил, что особое значение в этих вопросах имеет слово врачебных консилиумов. Если препарат назначается этим сообществом специалистов по жизненным показаниям, то закупка должна быть обеспечена за счет ассигнований из бюджета.

Суд подтвердил, что детская больница имела полное право получить средства из бюджета Воронежской области для закупки незарегистрированного препарата от эпилепсии.

Похожее решение ранее было вынесено в ЕСПЧ, где суд обязал РФ возместить мужчине затраты в размере 49 тысяч рублей на лекарственное средство.