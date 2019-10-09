ЕСПЧ обязал питерские власти компенсировать онкопациенту затраты на лекарства

ЕСПЧ постановил, что отсутствие ресурсов у государства и нехватка лекарственного обеспечения не освобождают власть от обязанности компенсировать затраты людей с инвалидностью, которые приобретают жизненно важные препараты за свой счет.

В Страсбурге рассматривался кейс онкопациента Игоря Федулова из Санкт-Петерубрга, передает АПИ. Внесенный в федеральный реестр получателей лекарств за счет бюджета, он не смог получить в аптеке, к которой был прикреплен, четыре из пяти препаратов, необходимых для лечения. Чиновники на разных уровнях не смогли уладить этот вопрос, и пациенту пришлось приобрести лекарства за свой счет.

Федулов потратил почти 49 тысяч рублей, что на момент покупки составляло семь месячных пенсий по инвалидности. Ни фонд ОМС, ни Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не стали компенсировать затраты мужчины, ссылаясь на перерасход лимита.

Суд тоже встал на сторону властей, признав сложности с федеральным финансированием. Чиновники Минюста поддержали сторону ответчиков в судебных инстанциях.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал окончательный отказ в возмещении расходов со ссылкой на нехватку средств противоречащим российскому законодательству. Суд обязал государство выплатить Федулову средства, потраченные им на лекарство, и отдельно материально компенсировать ему причиненный моральный вред. По этому пункту власти обязаны будут выплатить пациенту 6,5 тысяч евро.

В Страсбурге отметили, что случай Игоря Федулова нетипичный для ЕСПЧ: обычно в России такие дела успешно разрешаются на местных уровнях.