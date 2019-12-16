Вспышка эпидемии гриппа в России этой зимой сместится на январь

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова напомнила, что рост заболеваемости гриппом начнется в конце декабря.

«Мы прививаем 70 млн жителей нашей страны от гриппа, второй год сносим фактически эпидемию, она не началась, как видите, пока, а начнется она в конце декабря, будет смещена по времени на январь», – цитирует Сквороцову «Интерфакс».

Министр сообщила, что за последние годы заболеваемость гриппом удалось снизить в 13 раз, а смертность от этого заболевания – более чем в 20 раз. Скворцова отметила также, что резко уменьшилось число осложнений и тяжелых форм заболевания.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 70 млн привитых россиян (46,6% населения) можно считать рекордом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в конце ноября общая заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превышала эпидемиологический порог лишь в трех городах.