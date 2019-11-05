В Тюмени мужчина пришел в больницу к жене и спасся от последствий инсульта

В Тюменской областной клинической больнице удалось спасти от инсульта мужа одной из пациенток, сообщает портал УралПолит.ru.

74-летний мужчина пришел в больницу, чтобы навестить супругу. Пока они общались в палате, женщина заметила, что муж с трудом говорит, а левая часть его лица асимметрична правой.

Пациентка обратилась к медсестре, которая подтвердила догадки. Мужчина был доставлен в неврологический кабинет, где бригада специалистов провела ему тромболическую терапию, позволившую восстановить кровообращение.

В пресс-службе клиники утверждают, что инсульт был сложным, но своевременная реакция позволила мужчине избежать тяжелых последствий: он по-прежнему может и ходить, и говорить.