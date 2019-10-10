Специалист Депздрава Москвы назвал бесполезные методы профилактики ОРВИ

Главный внештатный специалист по амбулаторной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие привычные россиянам методы профилактики ОРВИ на самом деле бесполезны.

Медик в комментарии ТАСС указал на то, что единственным наиболее эффективным средством защиты на сегодняшний день остается прививка от гриппа, которая в случае заражения обеспечит пациенту наиболее легкое течение заболевания. Вакцинацию необходимо проходжить ежегодно, поскольку каждый год ее состав меняется в зависимости от циркулирующего штамма гриппа.

При этом от негриппозных ОРВИ прививка не защищает, как и остальные методы профилактики. В частности, бесполезно смазывать ноздри оксолиновой мазью или жирным кремом, а марлевые повязки приемлемы только при посещении медучреждений, где потенциально много носителей вируса. Но и они спустя три часа в большей мере сами становятся источником для распространения бактерий из-за испаряющейся влаги из организма.

Чай с малиновым вареньем и резкое закаливание тоже не доказали своей эффективности в профилактике ОРВИ. Чеснок полезен только при приеме в пищу, а при закапывании в нос его сок может повредить слизистую, но не защитить от простуды.