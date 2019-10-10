Обнаружен новый перспективный способ лечения старческого слабоумия

Воздействие на иммунные клетки может стать потенциальным средством лечения старческого слабоумия.

У пациентов с болезнью Альцгеймера и некоторыми другими нейродегенеративными заболеваниями в мозге часто обнаруживаются скопления так называемых тау-белков. При старческом слабоумии эти скопления формируются прямо перед тем, как повреждения тканей мозга становятся видимыми на сканировании. Именно после этих повреждений человек начинает терять память и демонстрировать спутанность сознания.

И вот теперь новое исследование показало, что иммунные клетки мозга под названием микроглии, которые активируются по мере накапливания тау-белков, формируют важнейшую связь между скоплениями вредных белков и повреждениями мозга. Исследователи предположили, что уничтожение подобных клеток намного снизит уровень повреждений мозга от тау-белков. Следовательно, это может быть одним из эффективных средств предотвращения старческого слабоумия у человека или замедления его развития. Методика уже показала свою эффективность на лабораторных мышах.

Сегодня многие группы учёных ищут средства лечения болезни Альцгеймера, так как этот недуг всё ещё невозможно ни вылечить, ни даже замедлить его развитие. Если же ученые смогут обнаружить лекарства, специфическим образом деактивирующие микроглии ещё в момент начала развития нейродегенеративной фазы болезни, это может дать очень сильный эффект.