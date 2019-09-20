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Сила мышц человека зависит от бактерий в его кишечнике

Здоровье
16:40, 20 сентября 2019
Американские СМИ

imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press
imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press

Американские исследователи впервые связали мышечную силу с микробиомом кишечника человека.

Появляется все больше доказательств того, насколько сильно микробиом человека, то есть количество и разнообразие бактерий в желудочно-кишечной системе, связан со всеми аспектами нашего здоровья. Новое исследование показало, что он связан в том числе и с мышечной силой.

Ученые из Университета Тафтса доказали, что именно от микробиома зависит то, насколько хорошо развита мускулатура и общая сила. Исследователи сравнили кишечные бактерии 18 пожилых людей, которые имели неплохую спортивную подготовку и соответствующий тип тела, с бактериями от 11 их ровесников, не уделявших внимания спорту и не способных похвастаться подтянутым телом. Оказалось, что содержание кишечных бактерий между этими двумя группами людей очень сильно различается. К примеру, в первой группе отмечалось повышенное содержание бактерий Prevotellaceae, Prevotella, Barnesiella и Barnesiella intestinihominis.

На следующем этапе авторы исследования поместили в организм мышей бактерии, взятые из кишечника тех самых двух групп людей. После этого они наблюдали за изменениями метаболического и физиологического профиля мышей. Интересно, что группа грызунов, получившая кишечные бактерии от физически развитых людей, впоследствии демонстрировала заметное повышение показателей мышечной силы.

Теги: Наука

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imagebroker/Michaela Begsteiger / Global Look Press

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