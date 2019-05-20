Кофе может быть полезным для пищеварения за счёт изменения бактерий в кишечнике и усиления подвижности его мышц.

Американские исследователи пришли к выводу о том, что кофе способствует большей подвижности мышц кишечника, а это положительно сказывается на процессах пищеварения. Кроме того, кофе подавляет действие вредных бактерий, что может положительно влиять на работу «хороших» микроорганизмов.

Авторы исследования из Университета Техаса наблюдали за изменениями бактерий в экскрементах крыс, которые подвергались воздействию кофе в лабораторных пробирках. Кроме того, изменения наблюдались и в экскрементах крыс после того, как они поглощали кофе в течение трех дней.

Установлено, что рост вредных бактерий и других микробов в экскрементах в пробирках был подавлен с помощью полуторапроцентного раствора кофе. При этом рост микробов был ещё меньшим при воздействии трехпроцентного раствора кофе. Отметил, что кофе без кофеина оказывал аналогичное воздействие на микробиом.

Получавшие в течение трёх дней кофе крысы продемонстрировали заметные изменения в микробиоме, где усилилась активность полезных бактерий и снизилась — вредных. Впрочем, для того, чтобы определить, справедливо ли всё то же самое для организма человека и какое именно количество кофе для этого требуется, нужно провести новые исследования.