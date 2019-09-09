В Удмуртии оправдали врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности

Глазовский районный суд в Удмуртии оправдал врача городской больницы, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, передает «Медвестник».

Дело было заведено в связи со смертью 30-летнего пациента в 2017 году, который поступил в медучреждение ночью с жалобами на учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление на фоне высокой физической нагрузки. Но в стационаре у мужчины не было обнаружено каких-либо отклонений.

Выписав корвалол и дав рекомендации, доктор отправил мужчину домой. Утром пациент скончался из-за нарушения сердечного ритма и обострения на фоне этого сердечной недостаточности.

Суд оправдал доктора, поскольку на момент обследования действительно не было выявлено каких-либо оснований для проведения специальных лечебных мероприятий.

Сестра погибшего подала апелляционную жалобу, а сам врач занял позицию наблюдателя в этом деле, поскольку, по его словам, у него «не осталось денег на адвоката».