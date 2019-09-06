Создана единая информационная база о вакцинации московских детей

Начал работу московский онлайн-реестр детских прививок, сообщает портал Molnet.ru со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты столицы.

Теперь все данные о вакцинации детей будут поступать в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему, которая доступна образовательным учреждениям. Предполагается, что на основе этих данных будут ставить под вопрос очное обучение ребенка в школах и дошкольных учреждениях в случае, если он не прошел иммунизацию.

Отметим, закон о переводе не прошедших прививки детей на домашнее обучение накануне пообещала рассмотреть Мосгордума.

Сейчас, согласно информации реестра, получили все прививки в соответствии с календарным планом 65% московских детей, а 9% несовершеннолетних не прошли полный объем вакцинации по каким-либо причинам без медицинского отвода.

Также во время заседания московской Общественной палаты главный врач центра медпрофилактики депздрава Москвы Олег Филиппов заявил, что за 10 лет бюджет вакцинопрофилактики в городе увеличился с 265 миллионов до 2,6 миллиардов рублей. К 2020 году медики планируют привить от менингококковой инфекции половину столичных детей от трех до шести лет.