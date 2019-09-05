Непривитых школьников могут перевести на домашнее обучение

В Мосгордуме предложили переводить детей, у которых отсутствуют необходимые прививки, на домашнее обучение.

Соответствующий законопроект пообещал рассмотреть осенью спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, передает «Интерфакс». В документе планируется прописать правила приема в учебные заведения и посещения школ детьми, не привитыми от инфекционных заболеваний.

Таким образом предлагается отрегулировать вопрос о посещении школы детей, не прошедших календарь вакцинации, без нарушения их права на получение образования.

Спикер уточнил, что речь идет о поправках в федеральные законы об образовании, об основах охраны здоровья граждан и об иммунопрофилактике инфекционных болезней.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что эксперты Роспотребнадзора назвали прививки лучшим средством профилактики гриппа.