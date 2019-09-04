Комиссия РАН обвиняет Минздрав в сокрытии исследований фармкомпаний

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований обвинила Минздрав в сокрытии клинических исследований регистрируемых лекарств, сообщает РБК. На регулятор возложена эта функция законом «Об обращении лекарственных средств».

С претензией в Минздрав обратился вице-президент РАН и куратор комиссии Алексей Хохлов. Заместитель директора Департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян в ответе заявил, что информация об исследованиях находится только в закрытой части сайта, а ее доступность для третьих лиц ограничена якобы в связи с коммерческой тайной.

При этом публикация российских исследований вряд ли могла бы дать существенное понимание того, почему те или иные препараты на отечественном рынке получают регистрацию.

«Из-за недостаточности ресурсов эксперты вынуждены работать в постоянном цейтноте. Что-то чему-то соответствует — непонятно чему, чего-то достаточно — непонятно чего; критерии достаточности явно нигде не сформулированы. Непонятно, почему Минздрав не желает их выкладывать и какая там может оказаться коммерческая тайна, там действительно ничего нет», — заявил в комментарии РБК главный редактор проекта Pharmadvisor Равиль Ниязов.

Пресс-секретарь комиссии РАН Петр Талантов полагает, что анализ эффективности и безвредности регистрируемых в России лекарств далек от мировых стандартов. Поэтому комиссия планирует наладить взаимодействие с Минздравом для достижения прозрачности этой области исследований.

«И профессиональное сообщество, и потребители должны быть уверены, что лекарство допущено на российский рынок потому, что у регулятора есть бесспорные доказательства его эффективности и безопасности, а не в силу недостатка ресурсов на профессиональную и объективную экспертизу или, того хуже, по звонку», — говорит Петр Талантов.