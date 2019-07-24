Синдром равнодушия. Когда за импортные лекарства перестанет светить срок?

В Москве задержали Елену Боголюбову, которая заказала по интернету для своего неизлечимо больного ребенка лекарство, не зарегистрированное в России. Ее задержали на почте, куда она пришла получать посылку. Ребенку тем временем стало хуже. Елену потом отпустили: она доказала, что лекарство нужно ее сыну. Но лекарство-то конфисковали. Так что перспективы у мальчика очень грустные.

Таких случаев за последние годы уже набралось на целую хронику. И к слову, ни таможенников, ни правоохранителей тут винить не в чем: они выполняют то, что им предписывает закон. А закон этот уже давно предлагают изменить. И решение вроде тоже есть. Более того, оно было выработано с участием Минздрава. Только воз почему-то по-прежнему все там же, где и был.

Паллиативным пациентам часто нужны лекарства, которые не зарегистрированы в России. И не всегда потому, что отечественные аналоги хуже. Иногда бывает так, что не выпускают у нас детскую дозировку или нужны инъекции, а препарат только в форме таблеток... Есть случаи, как у Елены, когда нужен только импортный препарат – наши не помогают. В общем, нюансов масса.

Говорят, что таких пациентов ничтожно мало, поэтому ни одна серьезная фирма не будет морочиться с регистрацией препаратов в России – мероприятие это долгое, дорогое и мучительное. На самом деле таких пациентов порядка 20 тысяч. Но, конечно, для коммерческих масштабов недостаточно.

И вот в прошлом году благотворительные организации вроде как договорились с Минздравом, что ведомство продумает решение вопроса, представили список препаратов, которые остро нужны... Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер считает, что самым надежным было бы организовать централизованные госзакупки таких препаратов и распределять их среди больных, так сказать, по спискам. Списки тоже передали в Минздрав – с телефонами, адресами родителей... Глава Минздрава Вероника Скворцова обещала проработать вопрос.

И вот его прорабатывают. А дети тем временем умирают...

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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2019 под заголовком «Синдром равнодушия».