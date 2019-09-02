Специалисты называют прививки лучшим средством профилактики гриппа

Наиболее действенным способом избежать заболевания гриппом специалисты Роспотребнадзора считают прохождение вакцинации.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. «Самым эффективным способом профилактики, по мнению ВОЗ, является вакцинация», — подчеркивают специалисты. При этом они напоминают, что состав вакцины от гриппа ежегодно меняется. Лучшим временем для прививок, по мнению экспертов, является период с октября по ноябрь.

Отмечается, что наибольшую опасность заболевание представляет для детей, беременных женщин и пожилых людей, поскольку их иммунитет недостаточно силен, чтобы противостоять вирусу и бороться с осложнениями, среди которых пневмония, менингит, а также обострение хронических заболеваний.

Для минимизации риска заболевания гриппом, помимо прохождения вакцинации, врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, избегать контактов с больными, употреблять большое количество жидкости, а в случае потенциальной опасности заражения пользоваться масками и оксолиновой мазью.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что в Москве 4 сентября откроются пункты вакцинации от гриппа. Прививку можно будет сделать в поликлиниках, на станциях метро и МЦК, а также в центрах госуслуг и столичных парках.