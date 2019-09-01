В Москве 4 сентября откроются 65 пунктов вакцинации от гриппа

Масштабная кампания по вакцинации против гриппа стартует в Москве 4 сентября.

Прививку можно будет сделать в поликлиниках, на мобильных прививочных пунктах в метро, а также на платформах МЦК, в центрах госуслуг и столичных парках. Полный список прививочных пунктов опуликован на официальном сайте мэра Москвы.

Для прохождения вакцинации потребуется предъявить паспорт. Вся процедура займет около 10-15 минут.

Отмечается, что в этом году привиться можно в 28 павильонах «Здоровая Москва», расположенных в разных районах столицы. Там врачи будут дежурить ежедневно с 08:00 до 22:00.