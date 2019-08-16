Кабмин поможет медорганизациям в получении международного статуса качества

Правительство РФ планирует повысить экспорт медицинских услуг России, сообщает Vademecum.

Согласно подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым стратегии развития, планируется увеличить поток медицинских туристов в РФ с 432 тысяч в 2018 году до 1,2 млн человек в 2024-м.

Хотя считается, что индекс медицинского туризма в России низкий, в парламенте видят перспективу в привлечении пациентов из стран бывшего СССР, Китая, Северной Кореи, Вьетнама, Израиля, Германии, Скандинавии и других государств. Предполагается, что наиболее конкурентоспособны российские специалисты в области онкологии, офтальмологии, нейрохирургии и кардиологии. Также привлекательность российского здравоохранения может быть связана с более демократичными ценами на лечение.

При этом для реализации стратегии в российской системе здравоохранения существует ряд барьеров — от незнания медиками иностранных языков и дефицита кадров до неразвитости инфраструктуры для привлечения медицинских туристов. Также медики порой боятся браться за иностранных пациентов, чтобы в неблагоприятных случаях не иметь проблем с зарубежными законами.

Одной из основных проблем для привлечения иностранных пациентов считается отсутствие обязательной сертификации российских медучреждений на соответствие международным стандартам качества оказания помощи. Эксперты отмечают, что эта процедура весьма дорогостоящая. На сегодняшний день аккредитацию международной комиссии по оценке качества и безопасности оказания медпомощи JCI имеют только четыре организации в России. Согласно стратегии, финансовая поддержка аккредитации медучреждений по международным стандартам должна стать одной из приоритетных задач.