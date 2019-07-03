Минздрав увидел улучшение ситуации в увеличении числа больных ВИЧ

В Минздраве заявили, что увеличение числа ВИЧ-положительных не может трактоваться только как ухудшение ситуации.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в России в 2018 году выросло число зараженных ВИЧ по сравнению с показателями предыдущего года.

В пресс-службе Министерства здравоохранения в разговоре с «Интерфаксом» заявили, что рост показателя больных ВИЧ «не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки».

«Показатель пораженности может возрастать в результате успешного лечения больных и снижения смертности от заболевания, а соответственно, накопления больных, имеющих данное заболевание», — подчеркнули в ведомстве.