Эксперты отметили рост числа зараженных ВИЧ среди пенсионеров в России

Роспотребнадзор заявил, что в 13 российских регионах более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как сообщает РБК со ссылкой на материалы Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», в 2018 году ВИЧ заразились 87,7 тысяч человек, что на 800 человек меньше, чем годом ранее.

Однако ведомство отметило тенденцию роста числа городов, более 1% жителей которых являются носителями вируса иммунодефицита. Регионом с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции стала Иркутская область, где заражено 1,8% населения (1814 человек на 100 тысяч населения). Почти такие же показатели по распространению ВИЧ в Свердловской (1804 человека) и в Кемеровской областях (1796 человек).

По данным Роспотребнадзора, за последнее время выросли также темпы распространения ВИЧ среди людей, которые не входят в группы риска (наркоманы, гомосексуалисты, работники секс-услуг). Так, 70% новых заболевших составляют экономически активные граждане в возрасте от 30 до 50 лет. Также чаще заражаются люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Всего за прошлый год умерло 36,9 тысяч зараженных ВИЧ россиян. Основной причиной смерти был туберкулез.