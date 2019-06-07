Употребление богатых клетчаткой продуктов питания в период беременности снижает риск развития целиакии у ребенка.

Ученые из Норвегии пришли к выводу о том, что наличие большого количества продуктов питания с пищевыми волокнами в период беременности в рационе женщины намного снижает вероятность развития целиакии у ее ребёнка. Это очень неприятное аутоиммунное расстройство, при котором организм не воспринимает белок глютен из пшеницы и других злаков. Иммунная система начинает атаковать глютен, что приводит к диарее и другим кишечным нарушениям.

Целиакия неизлечима, от нее невозможно избавиться, если она уже появилась, и единственным методом контроля расстройства является отказ от большой группы продуктов питания из злаков. И вот теперь ученые выяснили, что богатые пищевыми волокнами продукты в рационе будущей мамы снижают вероятность появления целиакии у ее детей. В частности, если уровень пищевых волокон в питании беременных повышается на 10 грамм в день, то риск возникновения целиакии у их детей уменьшается на 8%.

Напомним, что к числу продуктов питания, особенно богатых клетчаткой, относят брокколи, бобы, фрукты, а также картофель. Ну а целиакия помимо тех неудобств, которые она доставляет человеку, ещё и увеличивает вероятность развития лимфом и опухолей кишечника.