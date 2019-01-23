Употребление газировки сразу после тренировок угрожает здоровью почек

Употребление газированных напитков сразу после интенсивных физических нагрузок опасно для почек, выяснили ученые.

Многие любители походов в спортзал замечали, какими освежающими бывают прохладные газированные напитки сразу после завершения тренировок. Однако в ходе нового исследования ученые из Университета Баффало пришли к выводу о том, что газировка после физических нагрузок — это плохая идея: такие напитки негативно влияют на почки вкупе с общим обезвоживанием.

Известно, что в газировке полно сахара или его заменителей, которые играют значительную роль в развитии ожирения и диабета. Именно поэтому многочисленные газированные напитки подвергаются интенсивной критике. Теперь ученые из США доказали, что газировка опасна не только своим влиянием на талию: выяснилось, что употребление подобных напитков после тренировок увеличивает вероятность острых повреждений почек.

В ходе процесса гомеостаза при занятиях в жарких условиях приток крови к почкам замедляется, из-за чего они удерживают больше воды. Это же помогает регулировать артериальное давление. Однако данный механизм не наносит вреда организму. Но внезапное сокращение притока крови к почкам может спровоцировать их острые повреждения. Большинство подобных случаев как раз фиксируется в местностях с высокой температурой. Исследование показало, что обезвоживание, после которого следует употребление газированных напитков, увеличивает опасность повреждений почек.