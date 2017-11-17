Владельцы собак реже умирают от болезней сердца и сосудов

Владельцы собак имеют сниженный риск смертности от сердечно-сосудистых болезней и других причин.

Исследование с участием более трёх миллионов жителей Швеции в возрасте от 40 до 80 лет показало, что наличие собаки уменьшает риск смерти не только от сердечно-сосудистых заболеваний, но и от всех остальных причин, включая опухоли и инфекции. Особенно выраженным этот эффект был у владельцев собак охотничьих пород, которые требуют длительных прогулок. Хотя собаки помогают хозяевам увеличить объем физической активности, ученые не считают, что доказали наличие причины и следствия. Вполне возможно, что изначально физически активные люди просто чаще выбирают себе собак.

Известно также, что собаки защищают людей от болезней сердца и сосудов, поскольку расширяют круг их общения, что положительно влияет на психологическое самочувствие. Также домашние животные воздействуют и на бактериальный микробиом своих владельцев. Микробиомом называют коллекцию микроскопических организмов, проживающих в кишечнике. От степени полезности кишечных бактерий во многом зависит здоровье человека.

Исследователи подчеркивают, что собаки особенно полезны для одиноких людей. В целом, наличие собаки снижает риск смерти на 33%. Опасность инфаркта при этом уменьшается на 11%, как выяснили исследователи из Uppsala University. При этом ранее было установлено, что одинокие люди чаще умирают от сердечно-сосудистых болезней.