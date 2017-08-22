Здоровье
16:44, 22 Августа 2017 Версия для печати

Непрерывный мониторинг глюкозы делает жизнь диабетиков лучше

Жертвам диабета второго типа полезен непрерывный мониторинг глюкозы в крови
Жертвам диабета второго типа полезен непрерывный мониторинг глюкозы в крови
Фото: Ondrej Deml / Global Look Press

Непрерывный мониторинг глюкозы идет на пользу жертвам диабета второго типа, находящимся на инсулине.

Исследование изучало воздействие непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) на жертв диабета второго типа, поскольку все предыдущие работы ученых в этом направлении ориентировались только на пациентов с диабетом первого типа. Ученые привлекли 158 человек и провели их через 24-недельный курс либо на CGM, либо на стандартных методах оценки уровня сахара в крови с помощью глюкометров.

Выяснилось, что пациенты на CGM улучшили уровень HbA1c (гликированный гемоглобин, или гликогемоглобин) за 24 недели по сравнению со второй контрольной группой. Также использование CGM было связано с более высокой степенью удовлетворения самих пациентов, с меньшими проявлениями гипогликемии и увеличением времени сохранения необходимого уровня глюкозы в крови.

По мнению ученых, это исследование является очень важным для большого сообщества диабетиков. Результаты опытов позволяют с полной убежденностью порекомендовать жертвам диабета второго типа, принимающим инсулин, использовать CGM для контроля своей болезни.

Отметим, что диабет второго типа в большинстве случаев является следствием неправильного образа жизни, и чаще всего он вызывается ожирением, а также низкой подвижностью. Данное метаболическое расстройство далеко не всегда требует ежедневных инъекций инсулина, и часто жертвам диабета второго типа просто нужно следовать строгому режиму питания. Диабет первого типа является заболеванием генетическим, и он вынуждает пациентов несколько раз в день проводить уколы инсулина для стабилизации уровня сахара в крови.

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Владимиров Алексей

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