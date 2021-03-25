Ученый предупредил об опасности каждодневного мытья в душе

Дипломированный ученый и основатель бренда по уходу за кожей SOS Serum Брюс Грин заявил, что частое мытье в душе может нарушить микробиом кожи, а некоторые средства гигиены могут вызывать раздражение. О том, сколько раз в неделю человеку необходимо мыться он рассказал изданию «The Sun».

По словам ученого, большинство людей предпочитают принимать душ ежедневно, однако чрезмерное воздействие мыла и очень теплой воды может сбросить кислотную мантию, особенно это может вызывать проблемы у людей с кожными заболеваниями, такими как псориаз и экзема.

«Некоторые мыла очень щелочные, что при чрезмерном использовании может вызвать раздражение кожи. Слишком частый душ также может нарушить микробиом кожи, который играет жизненно важную роль в защите нашей иммунной системы», – подчеркнул он.

При этом он отметил, что отказ от купания также может привести к негативным последствиям, от появления неприятного запаха тела, до накопления пота и масла, которые, собираясь на поверхности кожи, приведут к закупориванию пор и высыпанию прыщей.

По мнению Грина, для многих людей будет достаточно принимать душ через день или даже через каждые три дня.