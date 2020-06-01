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"Мыться каждый день не обязательно!" В Голливуде появился новый шокирующий тренд на грязные тела

Знаменитости не купаются сами и не купают своих детей, потому что это... вредно

Фото: Instagram

Мила Кунис

В Голливуде появился новый пугающий тренд – знаменитые родители отказываются купать своих детей без лишней необходимости. Первой о странной тенденции заговорила супруга Эштона Катчера Мила Кунис. Она дала интервью, где поведала, что не принимает душ по несколько раз в день, потому что шампуни и гели смывают защитную жировую пленку тела, а мыло сушит кожу, что само по себе вредно. По этой же причине актриса не купает ежедневно своих детей – шестилетнюю дочь и четырехлетнего сына. Они идут в душ только, если их кожа покрывается грязью. «Я не купала детей поминутно даже когда они были совсем маленькими», – не стала скрывать Мила. 

Знаменитую супругу поддержал актер Эштон Катчер, рассказавший, что и сам принимает душ раз в неделю, а ежедневно моет только самые важные части тела. 

Поклонники пары выразили возмущение по поводу столь странных признаний. По их мнению, детей необходимо приучать к здоровой гигиене, а все рассказы про вредность мыла и шампуней – не более чем средневековая ересь. 

Фото: Instagram
Мила Кунис и Эштон Катчер

На защиту пары встали дерматологи, заявившие, что мыться с мылом каждый день действительно не полезно, а бактерии на коже, которые мы постоянно смываем, повышают иммунитет.

Еще одна звезда Голливуда Кристен Белл («Очень плохие мамочки», «Сплетница», «Бурлеск») поддержала коллег и рассказала, что тоже не большая поклонница душа, а своих детей купает лишь когда они начнут плохо пахнуть. 

Фото: Instagram
Кристен Белл

Вслед за коллегами в нежелании купаться признался и Джейк Джилленхол: по его словам, он очищается «естественным образом», не прибегая к мылу и душу. «Я не считаю ежедневное принятие душа необходимым, в мире миллионы людей, которые этого не делают», – заявил актер.

Фото: Instagram
Джейк Джилленхол

В этом году появилась еще одна «грязная» тенденция: знаменитые актрисы начали выходить в свет с немытыми волосами. Так, Ким Кардашьян поделилась с поклонниками секретом своей знаменитой укладки, заявив, что просто собирает грязные волосы в пучок, потому что лень мыть голову. А модель Джиди Хадид рассказала, что никогда не моет волосы перед выходом на подиум, потому что грязные волосы легче залить лаком и уложить. 

В общем, если вы грязнуля и тоже не любите купаться, можете возрадоваться: пришла мода и на ваш образ жизни!

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