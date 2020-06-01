"Мыться каждый день не обязательно!" В Голливуде появился новый шокирующий тренд на грязные тела

В Голливуде появился новый пугающий тренд – знаменитые родители отказываются купать своих детей без лишней необходимости. Первой о странной тенденции заговорила супруга Эштона Катчера Мила Кунис. Она дала интервью, где поведала, что не принимает душ по несколько раз в день, потому что шампуни и гели смывают защитную жировую пленку тела, а мыло сушит кожу, что само по себе вредно. По этой же причине актриса не купает ежедневно своих детей – шестилетнюю дочь и четырехлетнего сына. Они идут в душ только, если их кожа покрывается грязью. «Я не купала детей поминутно даже когда они были совсем маленькими», – не стала скрывать Мила.

Знаменитую супругу поддержал актер Эштон Катчер, рассказавший, что и сам принимает душ раз в неделю, а ежедневно моет только самые важные части тела.

Поклонники пары выразили возмущение по поводу столь странных признаний. По их мнению, детей необходимо приучать к здоровой гигиене, а все рассказы про вредность мыла и шампуней – не более чем средневековая ересь.