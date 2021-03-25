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Специалист заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу невозможен

Вакцины не остановили распространение COVID-19, поэтому достижение общего иммунитета среди населения это "миф"

Фото: Global Look Press

Формирование коллективного иммунитета к коронавирусу невозможно из-за распространения дельта-штамма и любой человек, кто еще не болел, обязательно заразится. Об этом сообщил в интервью The Guardian глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета, профессор Эндрю Поллард.

Как рассказал профессор, тот факт, что вакцины не остановили распространение коронавируса, означает, что достижение общего иммунитета среди населения – это «миф».

«Проблема в том, что данный вирус не корь. Если 95% населения вакцинированы против кори, то этот вирус не может распространяться среди людей. Вариант дельта по-прежнему продолжит заражать людей, которые были вакцинированы. И это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом. И у нас нет ничего, что (полностью) бы его остановило», – отметил он. 

По словам Полларда, сейчас нет свидетельств необходимости введения бустеров (третьей дозы вакцины), потому что если уровень антител со временем снизится, наша иммунная система, вероятно, запомнит вакцинацию на десятилетия и предложит определенную степень защиты в случае воздействия вируса. «Так что сейчас нет причин для паники», – добавил он. 

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что во всем мире необходимо ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября текущего года. Свое предложение он объясняет фактом глобального неравенства обитателей планеты в доступе к вакцинам от COVID-19. Предполагается, что более развитые страны должны оказать помощь там, где есть проблемы с доступностью прививок, а не проводить дополнительную иммунизацию.

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