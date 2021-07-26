ВОЗ просит Собянина и его коллег прекратить ревакцинацию, но в США и РФ с этим не согласны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что во всем мире необходимо ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября текущего года.

Свое предложение он объясняет фактом глобального неравенства обитателей планеты в доступе к вакцинам от COVID-19, передает «РИА Новости». Предполагается, что более развитые страны должны оказать помощь там, где есть проблемы с доступностью прививок, а не проводить дополнительную иммунизацию.

Против такой траектории действий уже высказалась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы считаем это неправильным выбором. Мы можем делать и то, и другое»

, – сказала она (цитата по ТАСС).

При этом президент США Джо Байден ранее заявлял, что пока американцам не нужна так называемая «бустерная» доза прививки, которая делается для поддержания иммунитета, спустя какое-то время после полного цикла вакцинации.

«Если наука скажет нам, что необходимость в бустерной дозе есть, то это будет тем, что мы сделаем»

, – заявлял политик, ссылаясь на мнения своих советников по медицинским вопросам, которые считают, что время для ревакцинации еще не настало.

Напомним, что в Москве кампания по вакцинации уже началась. Сообщается, что ее проводят с помощью однофазной вакцины «Спутник Лайт». Повторную прививку сделал даже мэр Москвы Сергей Собянин, который похвалился зашкаливающим у него уровням антител. В своем блоге он призывал граждан ревакцинироваться каждые полгода.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев выступил против предложения ВОЗ.

«В условиях такой неблагополучной эпидемиологической обстановки, такого эпидемиологического пожара, мы обязаны предлагать повторную вакцинацию, иначе мы рискуем прийти к такой ситуации, что от нашего коллективного иммунитета начнет отваливаться хвост»

, – цитирует Токарева URA.ru.