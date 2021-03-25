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Врач рассказал, как температура и другие побочки после вакцинации влияют на антитела

Иммунитет после вакцинации будет сформирован в любом случае, вне зависимости от наличия поствакцинальных проявлений

Фото: Global Look Press

После вакцинации устойчивый уровень антител будет сформирован вне зависимости от побочных эффектов после вакцины. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Как рассказал врач, существует мнение, что высокая температура после вакцинации свидетельствует об эффективности иммунного ответа, однако эти вещи не связаны напрямую. 

«Есть ранние поствакцинальные проявления и нежелательные явления. Это могут быть боль и уплотнение в месте инъекции, а также повышенная температура тела, общая слабость и недомогание, то есть классические проявления ОРВИ. Все эти симптомы связаны с активацией неспецифического иммунитета и со способностью иммунной системы отвечать на такие внешние неспецифические стимулы. Напрямую это не сказывается на формировании иммунного ответа», – рассказал Крючков и добавил, что получить устойчивый уровень иммунитета можно вне зависимости от наличия тех или иных поствакцинальных проявлений.

Специалист пояснил, что если у человека вакцинация прошла без побочек, то нельзя говорить, что у него не будет иммунитета. «С другой стороны, нельзя говорить, что если человек три дня после вакцинации пролежал с высокой температурой под 39 градусов, то у него обязательно иммунный ответ будет выше», – отметил он. 

Крючков напомнил, что на уровень иммунного ответа влияют многие факторы, который взаимодействуют между собой и их проявления индивидуальны, но иммунитет после вакцинации будет сформирован в любом случае. Он подчеркнул, что риск поствакцинальных проявлений не должен становиться причиной отказа от прививки и что сам ковид намного опаснее побочек. 

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