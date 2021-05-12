Хирург рассказал, как избежать связанных с долгими поездками на авто проблем

Хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Александр Бойков рассказал в интервью Sputnik, какие сложности могут возникнуть в долгих поездках на автомобиле и как их избежать.

В первую очередь, врач отметил статичное положение тела, которое может спровоцировать проблемы с кровотоком и привести к варикозу. «Так как водитель долгое время находится за рулем, в статичном состоянии и в вынужденном положении, возникает застой в венах нижних конечностей. Соответственно, если у человека есть проблемы с венозным оттоком, будь то хроническая венозная недостаточность, лимфостаз, проблемы с внутрибрюшным давлением, все это грозит тем, что человек может приобрести такое заболевание, как варикозная болезнь нижних конечностей», – предупреждает хирург автолюбителей.

Чтобы обезопасить себя от проблем с венами, Бойков рекомендует применять компрессионный трикотаж, который «обеспечивает градиент давления на всех уровнях нижних конечностей, то есть обеспечивает адекватный отток вен». Флеболог предлагает использовать специальные накладки на сидения, а пассажирам рекомендует снимать обувь, чтобы снижать давление на ткани.

Не стоит забывать об остановках и отдыхе. «Лучше делать интервалы по 2‒3 часа, делать разминку, походить. Это нужно и для безопасности венозных оттоков, и для концентрации внимания», – подчеркнул Бойков.

По словам врача, мурашки на коже и тяжесть в ногах могут сигналить о том, что в нижние конечности поступает меньше кислорода. При появлении таких ощущеий тоже следует остановиться и отдохнуть.